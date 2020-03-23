Волинські прикордонники затримали медичну контрабанду [ Редактировать ]
Медичну контрабанду затримали волинські прикордонники. Через пункт пропуску "Ягодин" з України до Польщі спритники намагалися перевезти сорок тисяч медичних халатів. Імовірно, з Польщі вантаж мав би вирушити до інших країн Євросоюзу. Затриману партію правоохоронці оцінили в один мільйон гривень.
Щоправда, в умовах пандемії та браку засобів захисту його ціна може бути значно вищою. Зловмисники підробили документи на вантаж і перевозили його в звичайних картонних коробках. За це їм загрожує до п'яти років ув'язнення.
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