Медичну контрабанду затримали волинські прикордонники. Через пункт пропуску "Ягодин" з України до Польщі спритники намагалися перевезти сорок тисяч медичних халатів. Імовірно, з Польщі вантаж мав би вирушити до інших країн Євросоюзу. Затриману партію правоохоронці оцінили в один мільйон гривень.

Щоправда, в умовах пандемії та браку засобів захисту його ціна може бути значно вищою. Зловмисники підробили документи на вантаж і перевозили його в звичайних картонних коробках. За це їм загрожує до п'яти років ув'язнення.