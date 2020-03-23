Сьогодні з Польщі прибуде потяг з евакуйованими українцями. Окрім того, дипломати домовилися про те, що Польща евакуює наших співгромадян із Бразилії та інших віддалених країн. У середу 19 людей мають прилетіти з Бразилії транзитом через Варшаву. Також польська авіакомпанія забере українців із віддалених точок Латинської Америки, Південної Азії, Африки, куди не літають українські літаки.

Дипломати працюють над можливістю повернути близько сотні співвітчизників, що застрягли в транзитній зоні летовища Стамбула. Ще близько двох тисяч українців не можуть повернутися додому з Таїланду.