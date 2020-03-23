Міністр охорони здоров'я закликав депутатів ввести надзвичайний стан [ Редактировать ]
Проголосувати за оголошення надзвичайного стану закликав нардепів Ілля Ємець. На Фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров'я розмістили відповідне звернення. Міністр закликав народних обранців проявити силу волі і - цитую -- "не боятися, а заради порятунку українців зібратися і проголосувати "за" запровадження надзвичайного стану".
Ємець пропонує, щоб попередньо всі депутати пройшли експрес-тестування на коронавірус.
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