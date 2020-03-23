У Львові поліція перевірила дотримання карантинних вимог водіями

Не більше 10 пасажирів у маршрутках. Таке розпорядження Кабміну діє уже 2 дні. У Львові працівники патрульної поліції провели рейд і перевірили, чи дотримуються карантинних вимог водії