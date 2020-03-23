Скандал у Харківській облдержаміністрації. Заступника голови ОДА звинуватили в корупції. Збитки оцінили у 5 мільйонів євро. В ситуації розбиралися наші кореспонденти.

Нелегальний бізнес - причина недоотримання коштів бюджетом. Такого висновку дійшли на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. В усіх бідах нардеп Дар'я Володіна звинуватила заступника голови облдержадміністрації - Олександра Скакуна.

Дар'я Володіна, народний депутат України:

А от що стосується міста Мерефа і фірми "Бітоксид", яку власне пов'язують з вами, пов'язують з вашою родиною, і наскільки я розумію, іншим співвласником, більше 50% цієї фірми, був ваш рідний брат. Ви або підтвердіть, або спростуйте цю інформацію. Юрій Скакун. Але пізніше ці 50% переписали на батька вашої дружини Константина Кузьменка. Чи власне так виглядає боротьба з контрафактним паливом, і як ви можете це прокоментувати.

Назвала Володіна й суму збитків, яких таке виробництво завдає державі.

Дар'я Володіна, народний депутат України:

В мене є така інформація, що СБУ власне блокувала діяльність підпільних виробників бензину і дизпалива. Які завдали збитків державі більш як на 5 млн євро. Такі заводи розташовані в місті Мерефа Харківської області.

Заяву нардепа заступник голови Харківської ОДА коментує неохоче.

Олександр Скакун, заступник голови Харківської облдержадміністрації:

У мене нема. - Тобто ви спростовуєте цю інформацію? - Конечно. - Я не займаюся. Я бізнесом, я вам уже по телефону казав, я бізнесом не займаюсь, я заступник голови Харківської обласної державної адміністрації. Бізнесом не займаюсь, у мене є свій фукнціонал, я його виконую, і більше нічого не роблю. - Але кажуть, на ваших родичів там щось оформлено. - Я не коментую приватне життя своєї сім'ї.

Ось воно - підприємство в Мерефі. Великі ємності для пального й бензовози в черзі. Робота кипить. Хоча, як зазначають у Харківському антикорупційному центрі, щодо цього підприємства - відкривалося кілька кримінальних проваджень. Його заарештовувала Державна фіскальна служба, наприкінці минулого року СБУ. Та підприємство все одно працює.

Володимир Рисенко, юрист Харківського антикорупційного центру:

Какое имеет к этому отношение чиновник? Как всегда, в этом участвуют талантливые родственники. Потому что заместителем главы Харьковской ОДА является Александр Скакун, долгое время владельцем фирмы был Юрий Скакун, его родной брат. А теперь эта фирма зарегистрирована на тестя брата, на отца жены Скакуна. При этом сам чиновник говорит, что он к заводу не имеет никакого отношения, к брату не имеет никакого отношения, почему заводу так удачно удается продолжать работать, несмотря на постоянные аресты и постоянные уголовные дела, остается неизвестным.

Майже рік тому "Бітоксиду" виділили ще одну ділянку землі. Щоправда, на сайті ОДА розпорядження так і не опублікували. Тепер фірма проходить процедури, щоб взяти дозвіл на будівництво заводу, який фактично вже давно працює. Чи причетний харківський чиновник до нелегального бізнесу, члени парламентського комітету пообіцяли перевірити за участі Генпрокуратури.