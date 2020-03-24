В США граждане смогут самостоятельно делать анализ на коронавирус [ Редактировать ]
Американские медики разработали системы для самостоятельного тестирования на COVID-19.
Об этом сообщает издательство Корреспондент со ссылкой на вице-президента США Майкла Пенса.
По его словам, людям в больницах будут выдавать материалы для взятия мазков.
Такое нововведение намного ускорит процесс выявления заболевания.
"Я рад сообщить, что комплекты для самостоятельного взятия мазка теперь можно получить в клиниках и мобильных пунктах сдачи анализов. Это, конечно, ускорит процесс тестирования, а также снизит риск для врачей",- сообщил Пенс.
На 24 марта на территории США насчитывается уже более 41 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, еще 500 человек погибли от болезни.
Ранее мы сообщали о том, что в США начали испытания новой вакцины от коронавируса. Для исследований медики отобрали 45 добровольцев.
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