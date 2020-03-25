З Туреччини до України вилетіли 430 українців [ Редактировать ]
З Туреччини до України вилетіли 430 українців, які не змогли повернутися додому до закриття кордону. Про це у твіттері повідомив генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман.
За словами дипломата, у транзитній зоні аеропорту Стамбула ще залишилися близько ста наших співвітчизників. Консульська служба надає їм підтримку, щоб полегшити перебування на летовищі.
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