З Туреччини до України вилетіли 430 українців, які не змогли повернутися додому до закриття кордону. Про це у твіттері повідомив генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман.

За словами дипломата, у транзитній зоні аеропорту Стамбула ще залишилися близько ста наших співвітчизників. Консульська служба надає їм підтримку, щоб полегшити перебування на летовищі.