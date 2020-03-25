Оптимістична новина з Одещини. Там перша суттєва перемога у боротьбі за збереження придунайських озер. Як спільними зусиллями вдається рятувати довкілля - дивіться у наступному матеріалі.

Озера в низинах Дунаю міліють вже протягом кількох років. Через засмічені канали та непрацюючі шлюзи немає нормального водообміну між річкою та водоймами. Найкритичніша ситуація на озері Катлабух. Воно майже повністю пересохло, між тим, водою з нього користуються жителі прилеглих сіл: це п'ятнадцять тисяч людей.

Лілія Гричулевич, начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю:

Крім того кліматичні зміни дають про себе знати, тому що через таку аномально теплу осінь, суху зиму, безсніжну зиму ми в Дунаї маємо маловоддя сьогодні і такий рівень Дунаю не дозволяє самопливом заповнити водосховище.

Рік тому за ініціативи "Опозиційної платформи - За життя" розпочалась робота з порятунку озер. Зусилля доклали органи місцевої влади, Одеська облрада та Держагентство водних ресурсів. І ось, нарешті, з держбюджету було виділено кошти на штучне підкачування води з Дунаю до Катлабуху.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

На последней сессии, которая прошла вот буквально месяц назад в областном совете. Я подготовил обращение в Кабинет министров и хочу поблагодарить весь депутатский корпус, практически все поддержали, мы отправили такое обращение на Кабинет министров, на премьера лично о том, что необходимы средства для того, чтобы закачать в Катлабух воду - откликнулись. Реально деньги сейчас начнут поступать в размере чуть больше восьми миллионов для того, чтобы мы сегодня запустили эту станцию и начали качать воду в озеро.

Воду закачуватимуть за допомогою насосної станції. Цю подію тут називають Історичною: адже, через відсутність фінансування - її не використовували останні двадцять років. Дають команду, і вода пішла. До нормального рівня озеро планують заповнити за три місяці.

Панас Жечков, начальник Ізмаїльського управління водного господарства:

Шлюзы уже открыты, подводящий канал почищен, приведен в порядок, насосная приведена и сейчас мы ее запустим, и она на протяжении ста дней будет работать

З надією на бурхливі потоки насамперед дивляться жителі Ізмаїльського району. Адже засуха їх мало не поставила на межу виживання.

Петро Генчевський, голова Суворівської селищної ради:

На данный момент сейчас весной, когда уже сейчас пойдет массовое потребление воды, есть угроза остаться без воды. А сегодня мы понимаем, что селяне без орошения, с учетом глобального потепления и отсутствия осадков - это будет уже просто катастрофа.

Крім того, на сесії облради було прийнято рішення про виділення цього року більше п'яти мільйонів гривень на розчищення каналів, які з'єднують Катлабух з Дунаєм. Ну, і в загалі робота зі збереження унікальної екосистеми озер триває. Попереду відновлення захисних дамб та ремонт шлюзів.