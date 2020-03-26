Щодня додаток нагадує про себе в різний час і просить надіслати селфі

У Польщі запустили мобільний додаток, щоб стежити, як люди дотримуються самоізоляції. Встановлювати його рекомендують тим, хто щойно повернувся з-за кордону.

Щодня додаток нагадує про себе в різний час і просить надіслати селфі. Якщо за 20 хвилин фото немає в гості навідається поліція.

За світлиною програма розпізнає обличчя і дізнається геолокацію, щоб перевірити, чи вдома людина. Щоправда, користувачі кажуть не всі функції в додатку налагоджені, тож цей спосіб перевірки не досить надійний.