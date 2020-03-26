У Польщі запустили мобільний додаток для самоізоляції [ Редактировать ]
У Польщі запустили мобільний додаток, щоб стежити, як люди дотримуються самоізоляції. Встановлювати його рекомендують тим, хто щойно повернувся з-за кордону.
Щодня додаток нагадує про себе в різний час і просить надіслати селфі. Якщо за 20 хвилин фото немає в гості навідається поліція.
За світлиною програма розпізнає обличчя і дізнається геолокацію, щоб перевірити, чи вдома людина. Щоправда, користувачі кажуть не всі функції в додатку налагоджені, тож цей спосіб перевірки не досить надійний.
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