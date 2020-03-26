Лекарство от коронавируса: компьютер предложил варианты [ Редактировать ]
Искусственный интеллект методом подбора смог найти несколько препаратов, которые смогут купировать клетки коронавируса.
Об этом сообщает News Medical.
По информации, компьютер автоматически выбрал 10 препаратов, способных убивать белок, который присутствует в коронавирусе.
Отмечается, что медики собираются испытать выбранный препараты в лабораторных условиях.
Кроме того, два препарата из списка уже проходят тестирование во Франции и Сингапуре.
Ранее мы сообщали, что в США медики начали испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
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