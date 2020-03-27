У п’ятницю, 27 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" - народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

Який настрій у вашій фракції? Чи є готовність підтримувати законопроекти, які необхідні, щоб домовитися з МВФ?

Щойно закінчилося засідання фракції за участю президента і прем'єр-міністра. Ми обговорювали головні питання порядку денного, за які будемо голосувати найближчими днями. Там три головні питання. Це великий блок, спрямований на подолання наслідків економічної кризи, яка викликана кризою пандемічною. Там також є поправки до законів, які дозволять нашим лікарям більш оперативно лікувати пацієнтів, в тому числі із застосуванням тих препаратів, ефективність яких зарах експериментально доведена в усьому світі, але їх немає в протоколах. Той пакет складається із першочергових невідкладних медичних, соціальних заходів і заходів, спрямованих на порятунок економіки, на порятунок українських підприємств.

Два питання, які дозволять нам продовжити і значно розширити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями на чолі з МВФ - це питання закону про націоналізовані банки, який не дозволить банкам, які збанкрутіли, повертатися до рук колишніх власників, і закон про землю. Досягнутий консенсус з більшістю парламентських фракцій щодо обох цих законів.

Наша політична команда на чолі з президентом запропонувала безпрецедентний компроміс для всіх парламентських фракцій. Він уже погоджений з нашими міжнародними партнерами. Стосовно закону про землю - дія закону відтерміновується на 9 місяців, тобто він буде діяти з 1 липня 2021 року. На два роки з початку того, як він запрацює, землю зможуть купувати лише фізичні особи й не більше 100 гектарів в руки. І лише за два роки, у 2023 році, землю зможуть також купувати й фізичні особи, і тоді поріг концентрації збільшиться до запланованих раніше 10 тисяч гектарів. І ще один компроміс, запропонований нами - цете, що державна земля не буде передаватися в громади й не буде предметом купівлі-продажу.

Ми вже отримали згоду від більшості парламентських фракцій, тому ці закони також мають бути проголосовані на позачерговій сесії Верховної Ради України. Це дозволить відразу розпочати співпрацю з МВФ. Загальний обсяг програм співпраці з МВФ сягне близько 8 млрд доларів. Разом з іншими міжнародними фінансовими установами і країнами, які готові потім долучитися, загальний обсяг допомоги може сягнути 10 млрд доларів. Це гроші, які точно дозволять нам пережити карантин і врятувати економіку, доходи людей. Ніхто не збанкрутіє. ніхто не залишиться без нічогоЮ всім буде що їсти. Ми переживемо ці скрутні часи, пов'язані з боротьбою з пандемією і потім зможемо спокійно повернутися до нормального життя і до зростання нашої економіки.

Багато хто в нашій політиці і навіть дехто у вашій фракції стверджує, що дефолт для України це не так вже й погано. Мовляв, позбавимось несправедливих боргів. Чи допускаєте ви та ваші колеги ситуацію, коли Україна справді залишиться без програми з МВФ та оголосить про дефолт?

Ми не допускаємо і не розглядаємо такого варіанту, тому що дефолт - це абсолютно неприйнятний для України сценарій. Тому що в разі дефолту Україна піде по аргентинському сценарію: це хаос, соціально-економічний крах, яким, безперечно, скористається держава-агресор. Для нас це неприйнятний варіант. І я дуже радий, що більшість парламентських фракцій проявила політичну відповідальність і будуть підтримувати всі заходи, спрямовані на те, щоб у жодному випадку не допустити жодного дефолту.