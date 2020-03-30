Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я України. За відповідну постанову проголосував 271 депутат. Ємець був призначений на посаду міністра в уряді Дениса Шмигаля 4 березня.

У Верховні Раді працює моя колега Ксенія Барвіненко. Що ще встигли обговорити народні обранці?

Кадрові пертурбації стали чи не головним питанням першого позачергового засідання. Нардепи запланували призначити очільника МОЗ. Іллю Ємця хотіли змінити на колишнього очільника Одещини Максима Степанова. А міністром фінансів - колишнього заступника голови Адміністрації президента Петра Порошенка - Сергія Марченка, - замість Ігоря Уманського. Але не все сталося, як гадалося, депутатам не вистачило голосів аби призначити нових міністрів. Тож обидва критично важливі зараз міністерства - охорони здоров'я та фінансів - залишилися без керівників. Також народні обранці проголосували законопроект про додаткові соціальні та економічні гарантії на час карантину.

Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос":

Яка дозволяє не нараховувати пені на кредити, яка дохволяє відстрочити виплати по кредитам. Це і підтримка для бізнесу, яка зебезпечує відстрочення відстрочення і проплат єдиного соціального внеску, і виплат, і певних податкових перевірок, і інших заходів.

Також депутити запровадили кримінальну відповідальність за вивезення мед препаратів та засобів захисту за кордон. На другому позачерговому засіданні обранці проголосували за забезпечення безперервного харчування армії. Наразі триває третє позачергове засідання. На порядку денному два питання - про ринок землі, та так званий антиколомойський законопроект. Про неповернення Приватбанку колишньому власнику. Їх ухвалення вимагає Міжнародний валютний фонд, в обмін на такий необхідний Україні черговий транш.

Володимир Зеленський, Президент України: