В России число заболевших коронавирусом превысило 1000 человек [ Редактировать ]
В России за сутки выявили 196 новых случаев заражения вирусом COVID-19, сообщает официальный интернет-ресурс Стопкоронавирус.рф.
Инфекция диагностирована у 157 человек в Москве, таким образом, число зараженных в российской столице возросло до 703. Один из них погиб.
Впервые диагноз "коронавирус" поставили в Мордовии и Дагестане. Коронавирус уже выявили в 58 регионах РФ, в том числе в аннексированном Крыму.
Всего с начала эпидемии коронавирус в России выявили у 1036 человек. Трое из них погибли, 45 выздоровели и выписаны. За последние сутки из больниц выписали семь россиян.
Во всем мире коронавирусом заразились более 532 тысяч человек. Из них более 24 тысяч умерли, почти 123 тысячи - излечились.
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