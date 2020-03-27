В России за сутки выявили 196 новых случаев заражения вирусом COVID-19, сообщает официальный интернет-ресурс Стопкоронавирус.рф.

Инфекция диагностирована у 157 человек в Москве, таким образом, число зараженных в российской столице возросло до 703. Один из них погиб.

Впервые диагноз "коронавирус" поставили в Мордовии и Дагестане. Коронавирус уже выявили в 58 регионах РФ, в том числе в аннексированном Крыму.

Всего с начала эпидемии коронавирус в России выявили у 1036 человек. Трое из них погибли, 45 выздоровели и выписаны. За последние сутки из больниц выписали семь россиян.

Во всем мире коронавирусом заразились более 532 тысяч человек. Из них более 24 тысяч умерли, почти 123 тысячи - излечились.