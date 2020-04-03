Закрепление постоянно действующего особого статуса - единственный путь к установлению мира на Донбассе и возвращению неконтролируемых территорий - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции и не ведет таких переговоров в рамках минского процесса.
Внесение изменений в Конституцию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях.
Более того, парижское коммюнике, одобренное всеми лидерами государств – участников «нормандской четверки», содержит следующий пункт: "Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" (Н4) и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 2015 года - для обеспечения его действия на постоянной основе".
Одним из правовых аспектов, законодательно регулирующих особый статус, является внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины (пункт 11 "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений"), поскольку в парижском коммюнике стороны специально подчеркивают в связи с особым статусом, что речь идет обо «всех правовых аспектах», а не каких-то отдельных.
В существующих условиях закрепление особого статуса в Конституции Украины, выполнение Минских соглашений - это единственный способ прекратить конфликт на Донбассе. Это единственный способ установить мир, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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