У США за добу померло 1736 осіб - найбільше від початку пандемії. Загальна кількість летальних випадків - понад 12 з половиною тисяч. Інфікованих - майже 400 тисяч.

А в Китаї не зафіксували жодної смерті, тому влада країни вирішила скасували карантин у місті Ухань - звідки коронавірус поширився світом. Багатомільйонний мегаполіс був у суворій ізоляції майже два місяці.

Також, станом на тепер, кількість інфікованих у світі зросла до понад 1 мільйона 400 тисяч людей. Одужати вдалося більш як 300 тисячам, померли ж від COVID-19 близько 82 тисяч осіб. Окрім США, найбільше заражених - в Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.