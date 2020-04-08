Украинские футболисты со своими любимыми записали "антикоронавирусный" ролик (видео) [ Редактировать ]
Футболисты украинских клубов снялись в видеоролике, в котором объяснили своим фанатам как правильно соблюдать правила личной гигиены во время карантина.
Видеозапись выложила в своем Instagram супруга футболиста Николая Морозюка Ирина.
"Будьте здоровы. Мне можно уже не мыть руки, а вы мойте и оставайтесь дома", - отметила в своем посте девушка.
Известно, что сама Ирина Морозюк не так давно сама переболела коронавирусом.
Отмечается, что в ролике учувствовали такие футболисты как: Максим Коваь, Сергей Рыбалка, Артем Кравец, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Нойок, Артем Милевский, Бенджамин Вербичи, Николай Морозюк.
Читайте также, звезды футбольного клуба "Шахтер" будут проводить уроки физкультуры онлайн. Видео будут публиковаться на официальном YouTube канале команды.
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