Футболисты украинских клубов снялись в видеоролике, в котором объяснили своим фанатам как правильно соблюдать правила личной гигиены во время карантина.

Видеозапись выложила в своем Instagram супруга футболиста Николая Морозюка Ирина.

"Будьте здоровы. Мне можно уже не мыть руки, а вы мойте и оставайтесь дома", - отметила в своем посте девушка.

Известно, что сама Ирина Морозюк не так давно сама переболела коронавирусом.

Отмечается, что в ролике учувствовали такие футболисты как: Максим Коваь, Сергей Рыбалка, Артем Кравец, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Нойок, Артем Милевский, Бенджамин Вербичи, Николай Морозюк.

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