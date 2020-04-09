Врачи пройдут онлайн-курсы по использованию аппаратов ИВЛ [ Редактировать ]
Украинских медиков будут учить пользоваться аппаратами Искусственной вентиляции легких по интернетую.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
По их словам, президент Украины Владимир Зеленский предложил готовить специалистов по управлению техникой, благодаря онлайн-курсам.
"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - отметил Зеленский.
Известно, что министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в регионах, получая аппараты ИВЛ специалисты в большинстве не знают, как ими пользоваться, поэтому будет создан информационно-консультативный центр для онлайн-обучения врачей.
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