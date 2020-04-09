Допомогти лікарям: українські волонтери організували збір коштів на закупівлю медичного обладнання та масок

Захисні костюми, респіратори та бахіли - цього українські лікарі потребують чи не найбільше. Під час спалаху коронавірусу медики виявилися найбільш вразливими, бо усі засоби захисту - в дефіциті