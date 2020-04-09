В Украину поставят партию противокоронавирусных таблеток [ Редактировать ]
Украина получит 320 тысяч таблеток препарата с действующим веществом гидроксихлорином.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По их словам, препарат можно использовать только для пациентов, находящихся в медицинских учреждениях.
"Лекарственные средства с действующим веществом гидроксихлорохин включены в национальный протокол лечения COVID-19. Компании Санофи и Сандоз поставят в Украину 320 тысяч таблеток этого препарата, что рассчитанно на лечение более 22 тысяч пациентов", – говорится в сообщении", - отмечается в сообщении.
Известно, что лекарство могут применять только для лечения пациентов с тяжелым течением болезни.
Ранее мы сообщали о том, что Япония отправит в Украину гуманитарный груз, состоящий из лекарств, которые дали хорошие результаты во время исследований.
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