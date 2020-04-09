Коронавирусная инфекция станет причиной бедности 500 миллионов человек.

Об этом сообщает Associated Press.

По их словам, организация Oxfam Xoce представила доклад, в котором обозначила, что безденежье грозит от 6 до 8% жителей планеты.

"Разрушительные экономические последствия от пандемии ощущаются по всему земному шару. Но для бедных людей в бедных странах, которые и так боролись за выживание, почти что нет страховки, которая бы удержала их от падения в нищету", - отмечается в сообщении.

Известно, что руководство организации призвало лидеров государств организовать помощь бедным странам в области экономики.

К тому же, на данный момент насчитывается 1,5 миллиона людей, инфицированных коронавирусом. Само большое колиичество зараженных зафиксировано в США - 432 тысячи человек.