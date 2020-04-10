І ось нарешті депутати визначились, коли ж зберуться на вже чергове позачергове засідання. У понеділок. Головне - зміни до бюджету. У тому числі і для збільшення видатків на медицину і боротьбу з поширенням вірусу. Але у порядку денному є ще й інші питання. Які саме - дивіться у нашій довідці.

Перегляд бюджету - друга серія - запланований на понеділок. Перший раз усе закінчилося провалом для Кабміну. Тепер проект переписали. Тож що пропонують:

* створити Фонд боротьби з коронавірусом на 66 мільярдів гривень

* збільшити видатки на Національну службу здоров'я на 15 мільярдів

* майже на 30 хочуть збільшити видатки Пенсійного фонду зокрема, на обіцяну доплату в тисячу гривень (29,7 млрд гривень)

* додають грошей і Резервному фонду (3 млрд гривень)

При цьому, дохідну частину держбюджету хочуть зменшити аж на 120 мільярдів. Загальний дефіцит буде близько 200 мільярдів. І це ще оптимістичній сценарій.

Урядовці забирають хоча б потроху майже з кожної статті. Мінус мільярд - із місцевих виборів, мінус 8 із субсидій, і таких мінусів ще сотні.

Простіше сказати, на чому не зекономлять. А це, наприклад, на армії. Тут залишають як і було. (125 млрд грн).

У владі обіцяють - ті видатки, які були скорочені, повернути після подолання коронавірусу.

Володимир Зеленський, президент України:

Вдалося зберегти частину важливих видатків на розвиток регіонів, підтримку аграріїв, культурний фонд, виробництво українських фільмів та видавництво книжок, підтримку спортсменів, підготовку освітніх кадрів та реформу "Нової української школи". Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність. Підкреслю, що деякі видатки, на жаль, справді скорочуються, але тільки тимчасово й будуть обов'язково повернуті після подолання коронавірусу. Затягти паски мусять усі державні службовці. Незалежно від рангу та посади, вже з 1 квітня їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються й членів наглядових рад. Мільйонні зарплати та премії пішли в минуле.

Головне сподівання Уряду - МВФ. Транші від Фонду можуть піти безпосередньо до бюджету, а не у резерви Нацбанку. Та щоб їх отримати, доведеться остаточно ухвалити банківський законопроєкт та земельну реформу. І якщо з останнім проблем не буде - монобільшість обіцяє просто відхилити всі проекти постанов, які блокують підписання документа, то з проєктом про банки складніше. До нього вже зареєстрували більше 16 тисяч поправок.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

16 тисяч правок ми не отримували ніколи, я вважаю що це направлено щоб заблокувати роботу Ради, тому що пів року, враховуючи коронавірус і якщо іти по повні процедурі, то це навіть і більше і на це парламент не піде, враховуючи всі виклики які стоять перед ВРУ, якщо ми говоримо про його розгляд я не можу сказати коли він відбудеться.

А от що ще буде, так це зміни до закону про захист населення від інфекційних хвороб, упорядкування земельних кадастрів, зміни до антимонопольного законодавства і посилення відповідальності за підпали трави. Тож, понеділок у Верховній Раді може бути довгим.