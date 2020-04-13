Країни організації експортерів нафти уклали рекордну угоду. Домовилися скоротити видобуток нафти майже на 9,7 мільйона барелів за добу. Умови набувають чинності з першого травня на два місяці.

Угода поклала край ціновій війні, що тривала близько місяця - тоді Саудівська Аравія не домовилася з Росією і різко збільшили пропозицію палива. Через це ціни знизилися на 50-65 відсотків.

Нині через карантин у багатьох країнах попит на нафту впав утричі. Нові домовленості мають стримати подальше падіння ціни.