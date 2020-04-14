В Україну повернулася зима [ Редактировать ]
Квітень лютує. На всій території України похолодало. А на заході випав сніг. Різко змінилися погодні умови на Закарпатті. Рясний сніг випав у Рахівському та Великоберезнянському районах. Найбільше намело - в горах.
Засніжило Драгобрат та Піп Іван. Синоптики попереджають про заморозки від нуля до п'яти градусів морозу на більшій території Закарпаття продовж дня.
Сніжило й на Івано-Франківщині. На решті території країни дощ.
по теме
Prev Next
14 апреля 2020 15:11
Потужні торнадо накоїли лиха у США
Понад чотири десятки буревіїв пронеслися південним сходом країни - від Техасу до Південної Кароліни
05 апреля 2020 01:57
Погода 5 апреля удивит украинцев морозами
Погода в Украине 5 апреля будет морозной в ночное время
14 апреля 2020 12:01
Погода прийшла на допомогу рятувальникам у Чорнобильській зоні
Рятувальники запевняють, загрози об'єктам ЧАЕС немає, вогонь поблизу них локалізували
12 апреля 2020 03:00
В Украину идут сильные заморозки: когда ждать ухудшения погоды
В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий