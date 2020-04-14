Квітень лютує. На всій території України похолодало. А на заході випав сніг. Різко змінилися погодні умови на Закарпатті. Рясний сніг випав у Рахівському та Великоберезнянському районах. Найбільше намело - в горах.

Засніжило Драгобрат та Піп Іван. Синоптики попереджають про заморозки від нуля до п'яти градусів морозу на більшій території Закарпаття продовж дня.

Сніжило й на Івано-Франківщині. На решті території країни дощ.