Киевская больница прекратила прием пациентов [ Редактировать ]
Киевская городская больница №6 не принимает новых пациентов. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По информации, которая появилась в СМИ о якобы закрытии городской больницы № 6. Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в ургентном порядке. В том числе, и с пневмониями. Но новых пациентов сегодня не принимают. Так, среди медиков, заболевших за это время в столице, есть врачи из этой больницы - 15 медработников. Большинство из них лечатся дома.
Всего в стационарах киевских больниц от коронавируса лечатся 19 медработников, еще 179 находятся на самоизоляции. В частности, это - медработники отделений, где лечились пациенты с пневмониями, у которых потом обнаружили коронавирус.
Напомню, сейчас всех киевлян с диагнозом "пневмония" обязательно тестируют на коронавирус. А во всех медицинских учреждениях, откуда врачей отправили на самоизоляцию или лечение, провели противоэпидемические мероприятия. И временно приостановили ургентную госпитализацию в эти медицинские учреждения. Все медики, которые контактировали с больными, проходят обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19.
Напомним, по состоянию утро 16 апреля, в Украине зафиксировали 4161 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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