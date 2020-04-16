13 апреля Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Сбалансированный бюджет, по мнению правительства и монобольшинства, - это рекордный дефицит в размере 298,4 млрд грн, урезание субсидий населению на 8,2 млрд грн, уменьшение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на 2,1 млрд грн и, главное - рекордные заимствования в 642,664 млрд грн.

Согласно сравнительной таблице изменений финансирования по долговым операциям Государственного бюджета Украины, в 2020 году предусматривается увеличение заимствований на 277,449 млрд грн. В частности, установлено, что заимствования на 2020 год запланированы на уровне 642,664 млрд грн против 365,164 млрд грн, утвержденных ранее. При этом из общей суммы заимствований 377,6 млрд грн - это внутренние заимствования (58,8%), 265,0 млрд грн - внешние заимствования (41,2%).

Тот факт, что сумма заимствований эквивалентна практически 66% от всех доходов госбюджета (установленных в размере 975,8 млрд грн), означает только одно: полный экономический крах всей страны и одновременно приговор этой власти. А данные Госказначейства по невыполнению бюджета начиная с сентября 2019 года подтверждают неадекватность предложенной финансово-экономической модели. Ни о какой макрофинансовой стабильности уже и не вспоминают. Власть заявляет о том, что новые кредиты МВФ пойдут на непосредственное финансирование расходной части бюджета страны, а это тупиковый путь и плинтусное мышление недореформаторов.

Учитывая утвержденный ранее Минфином объем платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2020-2021 годах в размере 449,75 млрд грн и 323,57 млрд грн соответственно, в неновой редакции расходной части бюджета параллельно увеличены средства на погашение (346,0 млрд грн) и обслуживание государственного долга (144,8 млрд грн). Всего 490,8 млрд грн, или 35,5% от общего объема расходной части бюджета.

Показательно и то, что, исходя из предложенного курса в 29,5 грн/$, доходная часть бюджета в долларовом эквиваленте составит $33,1 млрд, расходная - $42,9 млрд (-$9,9 млрд). Это на 24,7% и 18,3% ниже аналогичных параметров главной сметы страны докризисного 2013 года - $44,0 млрд и $52,5 млрд соответственно. Такой бюджет отбрасывает Украину далеко назад вместо того, чтобы двигаться вперед и повышать уровень жизни и благосостояния граждан.

На фоне $4,3 млрд ликвидных золотовалютных резервов (монетарное золото, наличные, корреспондентские счета, депозиты) у нашего государства практически нет шанса выбраться из экономического кризиса.

Как показал опыт последних лет, долговая политика, проводимая в угоду международным кредиторам, не обеспечила экономический подъем нашего государства. Приведу пример: госдолг Украины с 2005 года вырос с $16,1 млрд до сегодняшних $83,4 млрд, но наша страна так и не смогла даже отчасти выйти на темпы роста ВВП в 12,4% по итогам 2004 года. А значит, политика многих лет под диктовку МВФ доказала свою несостоятельность и не отвечает национальным экономическим интересам.

Очевиден и тот факт, что программа деятельности Кабинета министров Украины не способна преодолеть негативные последствия глубочайшего кризиса в стране. Тогда как находящийся под непосредственным внешним управлением Нацбанк участвует в построении финансовой пирамиды из ОВГЗ.

В этих условиях "Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила антикризисный комплекс мер и настаивает на пересмотре внешнеэкономического вектора развития страны в сторону восстановления взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и странами СНГ, а также отмены экономической блокады Донбасса.

В случае реализации сценария по отмене санкций и восстановлению участия Украины в зоне свободной торговли в рамках СНГ экономика страны выйдет на докризисные объемы торговли и получит дополнительно примерно $19,5 млрд в год. И здесь важно понимать, что это не кредиты, а реальные шаги к восстановлению высокотехнологичного промышленного потенциала страны как основы роста экономики и благосостояния граждан.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"