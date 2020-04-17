У світі від коронавірусу вилікувалися майже 550 тисяч осіб. Усього захворіли майже один мільйон сто сімдесят тисяч. У Франції кількість ушпиталених йде на спад, а у Данії та Польщі поступово послаблюють карантин. Водночас, у США, як і раніше, ситуація складна. Утім, як заявив Дональд Трамп, контрольована. Дивіться більше - у нашому огляді.

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У США кількість жертв коронавірусу перевищила 33 тисячі, інфікованих понад 670 тисяч. Тільки за минулу добу COVID-19 забрав життя понад чотирьох тисяч американців. Найбільш ураженими залишаються штати Нью-Йорк та Нью-Джерсі. На них припадає майже половина від загальної кількості інфікованих в країні. А третина смертей від COVID у США - у штаті Нью-Йорк.

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Уряд Японії роздасть усім громадянам майже по тисячі доларів компенсації. На знак підтримки у період кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Раніше уряд Японії планував допомогу лише для найбільш постраждалих родини. Однак бюрократична тяганина значно сповільнила б розподіл коштів. Крім того, збір документів на дотації від держави сприяв би поширенню коронавірусу серед претендентів. Нагадаю, напередодні Японія запровадила режим надзвичайного стану по всій країні. Таке рішення ухвалили на тлі різкого збільшення кількості випадків інфікування в країні.

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Від сьогодні жителям Грузії заборонено пересуватися на легковому автотранспорті. Обмеження діятиме до 21 квітня. Виняток зроблять лише для вантажних перевезень та служб доставки. Громадян також зобов'язали носити маски у закритих приміщеннях. Уряд додаткові обмежувальні заходи пояснив збільшенням кількості заражених коронавірусом. Наразі в країні інфіковано 340 осіб.

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У Франції другий день поспіль йде на спад кількість ушпиталених - уперше з початку епідемії. Нині у лікарнях Франції перебувають понад 30 тисяч пацієнтів з позитивним тестом на COVID-19. В реанімації більше шести тисяч, третина з них молоді люди. Однак смертність від COVIDу в країні - залишається високою. Минулої доби недуга забрала життя 750 французів. За словами головного медика Франції Жерома Саломона - зараз країна перебуває на "високому плато" епідемії, тож про послаблення обмежень говорити ще зарано.

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Данія поступово пом'якшує карантин. Напередодні відкрили школи та дитсадки, тепер карантині обмеження скасували для частини малого бізнесу. Зокрема, чекають на клієнтів перукарні, салони краси та автошколи. Нові правила набудуть чинності з наступного понеділка. Карантині заборони для ресторанів, барів і спортзалів - поки що без змін. Також під табу - масові зібрання людей.

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Послабити карантин взялися і в Польщі. З наступного понеділка в країні дозволять прогулюватися лісами та парками. Дитячі майданчики - поки що не розконсервовують. Також пом'якшують і правила торгівлі, зокрема, збільшать кількість покупців на квадратний метр. У той же час польські громадяни як і раніше зобов'язані носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. За словами прем'єра країни, якщо кількість інфікованих не піде на спад, наступні етапи скасування обмежень - відтермінують.