В Україні за день зафіксували 444 випадки захворювання на COVID-19 [ Редактировать ]
Плюс 444 нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували у МОЗі за останню добу. На ранок суботи в Україні підтвердилось більш як п'ять тисяч підозр на COVID-19. З них 133 летальних випадків.
Однак 275 пацієнтів одужали. Антирейтинг по чисельності недужих очолює Івано-Франківська область, за нею Тернопільська та Вінницька.
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