Плюс 444 нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували у МОЗі за останню добу. На ранок суботи в Україні підтвердилось більш як п'ять тисяч підозр на COVID-19. З них 133 летальних випадків.

Однак 275 пацієнтів одужали. Антирейтинг по чисельності недужих очолює Івано-Франківська область, за нею Тернопільська та Вінницька.