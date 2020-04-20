На Житомирщині рятувальники не можуть погасити масштабні пожежі [ Редактировать ]
На Житомирщині рятувальники досі не можуть приборкати 2 осередки пожежі на території Виступовицького та Словечанського лісництв. До гасіння там залучили майже 200 вогнеборців, 44 одиниці техніки та 3 літаки. Який вигляд зараз має місцевість, звідки кілька днів тому пішов вогонь? Репортаж наших кореспондентів.
Це північ Житомирщини, неподалік - білоруський кордон. Саме тут зафіксували кілька потужних осередків займання. Наприклад, ось цей ліс загасили кілька днів тому, але він і досі тліє.
Анатолій, лісівник:
Цей торф - воно буде горіть і горіть. Його контроліруєм, воно все оборене, просто контроліруєм, щоб його не перекинуло.
Сергій, місцевий житель:
Всі люди поприходили з пожарними, помагали тушить, щоб воно не перескочило через дорогу. Тому що не дай бог перескочило б, у мене уже оно там хата, ондо тут рядом, не дай бог перескочить - тоже може згоріти. Цілий куток може згоріти.
Масштаб пожежі вражає - вогонь уже знищив сотні гектарів і поширюється далі. Ось такий вигляд сьогодні мають житомирські ліси. Скільки потрібно грошей, щоб їх відновити - фахівці ще не підрахували, але сума йде на мільйони. Не менших збитків пожежа завдала й людським помешканням. У селищах Магдин і Личмани від десятків будинків залишилися одні печі. Вогонь за хвилини знищив столітні хати.
Іван, житель села Личмани:
Згорів дотла, все згоріло і що я живий і всі люди і така допомога.
Нині сорок людей залишилися без даху над головою.
Зоя Сосновська, сільський голова Личманів:
Ми їх у свободні хати розвели, ті що стоять пусті. і сусіди взяли по 2,3 родини - ну щоб не дворі вони ж осталися.
І хоча ліси довкола ще димлять, а подекуди і горять, пожежі на цьому напрямку локалізовані, заявляють місцеві чиновники.
Віталій Китиця, голова Овруцької районної ради:
Під контроль взяли. Гасіння іде, триває. Літаки були, були гелікоптери, були техніка, потяг був пожежний.
Допомогти погорільцям зголосилися сотні небайдужих українців. Волонтери привезли в село машину сіна, адже всі заготівлі для тварин згоріли.
Артур, волонтер:
Люди в принципі завжди готові допомагати, тому ми дали клич, що потрібна допомога. Тому люди не байдужі, приносять у нас є місце де це все храниться, люди зносять і ми розвозим.
Тетяна Залоцька, волонтерка:
Від нашої точки від'їхало 6 машин. Дуже багато було консервації, води, одягу дитячого, іграшок. Зараз потрібно зимнє взуття і зимній одяг. Люди хочуть будуватися, тому що згоріло дуже багато будинків. Привезуть трьохтоннову машину всіх інструментів.
Однак волонтери нарікають - на деяких дорогах місцева влада встановила пости, і тепер їх не пускають до згарищ. Пояснюють це боротьбою з мародерами, які й справді тут одразу з'явилися. Та активісти підозрюють, що в такий спосіб посадовці хочуть видати їхню допомогу за свою.
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