У Китаї оцінили наслідки для економіки від пандемії коронавірусу. За підсумками першого кварталу 2020 року, показники впали майже на 7 відсотків - це вперше від 1992 року. А прибуток державних підприємств зменшився приблизно на 60 відсотків.

У КНР такі труднощі називають тимчасовими і запевняють: країна їх подолає.