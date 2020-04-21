Волонтери на захисті медиків. У Запоріжжі ентузіасти-науковці виробляють і роздають лікарням щитки для захисту обличчя. Хто вже отримав, а хто ще лише очікує - розкаже Сергій Бордюжа.

Старший викладач кафедри інформаційних технологій одного з вишів Запоріжжя вже кілька днів поєднує науку із виробництвом. У робочому кабінеті конвеєр. П'ять 3D-принтерів цілодобово друкують обручі для захисних щитків.

Олексій Шевченко, науковець:

Очень много сейчас пытаются коммерциализировать это все. Заработать на этом деньги. Как бы. Даже обычная маска стоит очень больших денег. Хотя на самом деле себестоимость ее очень минимальная.

Коли обручі готові, а їх за добу друкують з півсотні, до них прикріплюють гумки та захисні пластикові екрани. Їх теж вирізають на 3D-принтері.

Олексій Шевченко, науковець:

Это достаточно быстрый и простой способ создания маски. Когда не хватает фирменных, производственных масок. Все сообщества в мире, кто имеет 3D-принтері, они объединяются в какие-то маленькие или большие группы, и помогают всему миру.

Першу партію захисних екранів Олексій Шевченко вже передав медикам.

Роман Терехов, головний санітарний лікар Запорізької області:

В них экипированы наши сотрудники, которые работают в очагах. У нас расширенная сеть по всей области. У нас есть 10 отдельных подразделений на территории всей области.

Макет захисного щитка науковець запозичив у бразильських колег. Каже, тамтешній варіант - найбільш вдалий і зручний.

Світлана Черненко, лікар-епідеміолог відділення особливо небезпечних інфекцій Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України:

Щитки регулируются, да. Все люди разные. Во вторых очень неудобно в очках, быстро запотевают стекла, и видимость нарушается. Щитки сохраняют длительность видимости, удобства работы.

Олексій планує надрукувати ще з кілька сотень захисних щитків і передати їх до обласної інфекційної лікарні, а також інших медичних закладів Запоріжжя та Бердянська.