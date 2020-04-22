Маля важить близько 100 кілограмів і поки не відходить від своєї мами

У празькому зоопарку представили новонароджене слоненя. Тваринка з'явилася на світ наприкінці березня під час карантину в Чехії. Маля важить близько 100 кілограмів і поки не відходить від своєї мами.

Директор звіринцю бідкається, що через коронавірус зоопарк недоотримає більш, ніж два мільйони євро. І дякує небайдужим, які підтримують зоопарк фінансово

Мірослав Бобек, директор зоопарку: