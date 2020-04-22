Празький зоопарк представив новонароджене слоненя [ Редактировать ]
У празькому зоопарку представили новонароджене слоненя. Тваринка з'явилася на світ наприкінці березня під час карантину в Чехії. Маля важить близько 100 кілограмів і поки не відходить від своєї мами.
Директор звіринцю бідкається, що через коронавірус зоопарк недоотримає більш, ніж два мільйони євро. І дякує небайдужим, які підтримують зоопарк фінансово
Мірослав Бобек, директор зоопарку:
Люди допомагають нам утримувати тварин у зоопарку, надсилають кошти. В ці важкі часи ми вже витратили всі свої гроші. Орієнтовно поновлення роботи нашого звіринцю планується на кінець травня чи початок червня. Ми вже підрахували ймовірний збиток. Понад два мільйони євро - просто величезна сума.
по теме
У зоопарку Копенгагена народився рідкісний білий носоріг
Поки звіринець зачинений на карантин, працівники організували трансляцію наживо з вольєра. Білі носороги - один зі зникомих видів, представлених у зоопарку
У Південній Кореї перетворили на зоопарки зоо-кафе
Зачинитися чи скоротити персонал не можуть, бо за тваринами треба доглядати
Лондонський зоопарк вперше залишився без відвідувачів з часів Другої світової війни
Щоб місцеві мешканці зовсім не одичали - з ними щодня працюють доглядальники. Про тваринок піклуються і по той бік воріт
У турецькому селі корова залізла на дах будинку
Цей момент зафільмував місцевий житель - на відео видно, як тварина ходить покрівлею. Селяни відшукали господаря корови
Літня відпустка вдома: коли країни відкриють кордони для туристів
Цьогоріч, найімовірніше, багатьом доведеться відпочивати у своїй країні. Бо коли держави відкриють кордони та пустять подорожувальників, поки що ніхто не знає