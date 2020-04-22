В Італії за добу коронавірус здолали три тисячі людей [ Редактировать ]
Загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила два з половиною мільйони людей. Померли 180 тисяч, одужали майже 700 тисяч осіб. Найбільше заражених у США - понад 800 тисяч. В Іспанії 204 тисячі.
Позитивна тенденція спостерігається в Італії - за останню добу хворобу здолали майже три тисячі пацієнтів. Із Франції теж обнадійливі новини. Там 13 день поспіль число інфікованих коронавірусом знижується.
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