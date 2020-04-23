Covid-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Почнемо зі свіжої статистики щодо COVID-19. В Україні станом на ранок виявлено 578 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом по країні - 7170 хворих. 187 - померли, 504 людини подолали недугу. 80 - одужали за останню добу. Найбільше інфікованих на Буковині, в Києві та Прикарпатті. Найменше на Чернігівщині. Там лише 17 підтверджених діагнозів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
За минулу добу захворіло 578 осіб. З них 44 дитини та 123 медпрацівники. Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це стало наслідком, в тому числі, порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великдень.
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