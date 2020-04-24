Чи зможе Україна "вирулити" з коронакризи: експерт дав оцінку [ Редактировать ]
Коронакриза виглядає найбільшим викликом для нашого суспільства за увесь час незалежності. Чи є у нас шанс все ж "вирулити" з цієї кризи, поки вона не перетворилася на катастрофу? Саме про це в передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів Тарас Загородній - експерт, що добре знається як на економічних, так і на політичних відносинах.
- Влада вже не перший тиждень обіцяє, що ось-ось презентує план відновлення економіки після карантину. За вашою оцінкою, чи здатен взагалі цей Уряд провести Україну через коронакризу без значних втрат? Та що повинна зробити держава, щоб ця криза не перетворилась на справжню катастрофу?
Уряд здатний, якщо відійде від цієї неліберальної політики, яку нам нав'язували останні роки. Буде підтримувати промисловість, буде запроваджувати протекціонізм, буде підтримувати експортерів. По-друге, є можливість відійти від кризи, якщо будуть спільні дії Нацбанку і державних банків. В нас унікальна ситуація склалась в країні, коли 0% банківської системі в державних руках, можна послаблювати вимоги щодо кредитування, додатково давати ресурс підприємствам, щоб вони пережили цю кризу.
- Чи вірите ви у те, що світ може швидко оговтатись від економічних втрат, якщо ситуація з коронавірусом піде за оптимістичним сценарієм та поширення вірусу вдасться зупинити?
Подивимось, деякі країни вже послаблюють карантин, розуміючи, де є небезпека, де немає. Якщо Китаю вдалось це зробити - інші країни теж подолають .Головне - самосвідомість громадян. А вона вже значно виросла.
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