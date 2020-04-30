Красивая планета: NASA опубликовали лучшее фото Земли [ Редактировать ]
Национальное аэрокосмическое агентство США провело конкурс на лучшее фото планеты Земля, сделанное из космоса.
Об этом сообщает пресс-служба Обсерватории Земли NASA.
По их словам, соревнование было приурочено к 50-летнему юбилею от начала празднования Дня Земли.
Отмечается, что конкурс назывался Tournament Earth 2020, за победителя голосовали интернет-пользователи.
Известно, что в турнире провели 5 туров и в финале победа досталась фотографии Багамских островов.
🥁🥁🥁 The people have spoken. After 56,000 votes and 5 rounds, Ocean Sand, Bahamas, has been crowned the winner of Tournament Earth. 🏆🌎 To mark the 21st anniversary of our @NASAEarth Observatory and the 50th anniversary of Earth Day, we asked the public to choose our all-time best image. This false-color image taken by Landsat 7 satellite shows how the Bahamas are shaped by tides and ocean currents. there are so much more. Visit earthobservatory.nasa.gov for more gorgeous images of our spectacular planet. Image courtesy: Serge Andrefouet, University of South Florida. #Earth #bahamas #earthart #blue #green #nasa
Публикация от NASA (@nasa)
Читайте еще, специалисты выбрали победителя в номинации World Press Photo 2020. Победителем конкурса стал японский фотограф.
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