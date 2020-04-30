Национальное аэрокосмическое агентство США провело конкурс на лучшее фото планеты Земля, сделанное из космоса.

Об этом сообщает пресс-служба Обсерватории Земли NASA.

По их словам, соревнование было приурочено к 50-летнему юбилею от начала празднования Дня Земли.

Отмечается, что конкурс назывался Tournament Earth 2020, за победителя голосовали интернет-пользователи.

Известно, что в турнире провели 5 туров и в финале победа досталась фотографии Багамских островов.

Читайте еще, специалисты выбрали победителя в номинации World Press Photo 2020. Победителем конкурса стал японский фотограф.