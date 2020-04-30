Велика Британія масштабно святкує день народження капітана Тома [ Редактировать ]
Велика Британія всією країною святкує сотий день народження ветерана Другої Світової Тома Мура. Капітан став відомим завдяки збору 30 мільйонів фунтів на допомогу медикам. Як йому це вдалося - знає Світлана Чернецька.
Капітану Тому 100 років. І цей ювілей святкує вся країна.
А ще погляньте на це море листівок. Близько 140 тисяч поштових привітань надійшло з усіх куточків Великої Британії. Є серед них і послання від Її Величності. Подарунок ветеранові від королеви - звання Почесного полковника армії.
"Було би чудово, якби ви прийняли це церемоніальне звання та змогли надихати майбутніх керівників армії".
Том Мур, ветеран Другої Світової війни:
Мені важко дібрати слів, щоби висловити свої відчуття, мене переповнюють емоції.
Життя капітана Тома змінилося за два тижні. Коли він розпочав благодійний марафон для допомоги медикам. Ветеран щодня з допомогою ходунців намотував круги по своєму саду. Сподівався зробити 100 обходів за кожен рік життя, і зібрати тисячу фунтів від небайдужих. Але його відданість так вразила британців, що вони пожертвували у 30 тисяч разів більше. Капітан Том зібрав цілих 30 мільйонів фунтів на боротьбу з коронавірусом.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Капітане Томе! Я знаю, що кажу це від імені усієї країни, - коли бажаю вам щасливого сотого дня народження! Ваші героїчні зусилля підняли дух усієї нації. Ви стали справжнім променем сонця у нашому житті.
Проліт військових літаків - теж частина святкування. У 1940-му році ці винищувачі брали участь у битві за Британію. Від побаченого - капітан не стримує сліз.
Том Мур, ветеран Другої Світової війни:
Я один із небагатьох людей тут, які бачили, як ці винищувачі пролітали грізно, виконуючи бойові завдання. На щастя, сьогодні вони летять з мирною метою, - це неймовірно!
А крім того, капітан Том ще й став зіркою британських хіт-парадів. Він взяв участь у записі каверу на пісню "Ти ніколи не йтимеш один". Вже продали понад 80 тисяч копій цієї пісні
Тож напередодні 100-літнього ювілею ветеран побив одразу два світових рекорди і вже потрапив до книги Гіннеса. По-перше, як найстарша людина, яка очолила хіт-парад. А по-друге, за найбільшу суму грошей, зібрану завдяки благодійній ході.
по теме
Британським медикам продукти доставлятимуть роботи
Пакунки з продуктами в машини кладуть працівники магазинів, після чого робот вирушає за зазначеною адресою
Бразильський президент вийшов на мітинг проти карантину
Він заперечує небезпеку COVID-19 та звільнив міністра охорони здоров'я, який закликав запровадити соціальну ізоляцію
Німець встановив на причеп орган та зіграв Баха
Концерт просто неба з причепу вантажівки. У Берліні відомий органіст Кемерон Карпентер вирішив підбадьорити жителів тим, що вміє найкраще
Припиніть вбивство бізнесу: підприємці Дніпра влаштували автопробіг-протест
Майже два мільйони підприємців невдовзі будуть вимушені закрити бізнес. Через карантин вони зазнають величезних збитків. У Дніпрі бізнесмени з відчаю влаштували автопробіг
Открытие рынков в Украине: появилось решение правительства
В четверг, 30 апреля, Кабинет министров опубликовал решение об открытии рынков в Украине