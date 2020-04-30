Капітан став відомим завдяки збору 30 мільйонів фунтів на допомогу медикам

Велика Британія всією країною святкує сотий день народження ветерана Другої Світової Тома Мура. Капітан став відомим завдяки збору 30 мільйонів фунтів на допомогу медикам. Як йому це вдалося - знає Світлана Чернецька.

Капітану Тому 100 років. І цей ювілей святкує вся країна.

А ще погляньте на це море листівок. Близько 140 тисяч поштових привітань надійшло з усіх куточків Великої Британії. Є серед них і послання від Її Величності. Подарунок ветеранові від королеви - звання Почесного полковника армії.

"Було би чудово, якби ви прийняли це церемоніальне звання та змогли надихати майбутніх керівників армії".

Том Мур, ветеран Другої Світової війни:

Мені важко дібрати слів, щоби висловити свої відчуття, мене переповнюють емоції.

Життя капітана Тома змінилося за два тижні. Коли він розпочав благодійний марафон для допомоги медикам. Ветеран щодня з допомогою ходунців намотував круги по своєму саду. Сподівався зробити 100 обходів за кожен рік життя, і зібрати тисячу фунтів від небайдужих. Але його відданість так вразила британців, що вони пожертвували у 30 тисяч разів більше. Капітан Том зібрав цілих 30 мільйонів фунтів на боротьбу з коронавірусом.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Капітане Томе! Я знаю, що кажу це від імені усієї країни, - коли бажаю вам щасливого сотого дня народження! Ваші героїчні зусилля підняли дух усієї нації. Ви стали справжнім променем сонця у нашому житті.

Проліт військових літаків - теж частина святкування. У 1940-му році ці винищувачі брали участь у битві за Британію. Від побаченого - капітан не стримує сліз.

Том Мур, ветеран Другої Світової війни:

Я один із небагатьох людей тут, які бачили, як ці винищувачі пролітали грізно, виконуючи бойові завдання. На щастя, сьогодні вони летять з мирною метою, - це неймовірно!

А крім того, капітан Том ще й став зіркою британських хіт-парадів. Він взяв участь у записі каверу на пісню "Ти ніколи не йтимеш один". Вже продали понад 80 тисяч копій цієї пісні

Тож напередодні 100-літнього ювілею ветеран побив одразу два світових рекорди і вже потрапив до книги Гіннеса. По-перше, як найстарша людина, яка очолила хіт-парад. А по-друге, за найбільшу суму грошей, зібрану завдяки благодійній ході.