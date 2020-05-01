Літаки ВПС Іспанії, Британії і Франції патрулюватимуть небо над країнами Балтії. Напередодні в рамках місії НАТО відбулася чергова ротація. Патрулювання над цим регіоном проводять уже 16 років, відколи Литва, Латвія та Естонія стали членами НАТО.

Цього разу місію очолила Іспанія. В патрулюваннях задіють іспанські винищувачі F-18 Hornet, британські Eurofighter Typhoon та французькі Mirage 2000.

Росіяни регулярно влаштовують провокації поблизу повітряних кордонів Балтії. Протягом минулого року літаки Нато здійснили дві сотні вильотів на перехоплення.