Повітря над країнами Балтії патрулюватимуть літаки НАТО [ Редактировать ]
Літаки ВПС Іспанії, Британії і Франції патрулюватимуть небо над країнами Балтії. Напередодні в рамках місії НАТО відбулася чергова ротація. Патрулювання над цим регіоном проводять уже 16 років, відколи Литва, Латвія та Естонія стали членами НАТО.
Цього разу місію очолила Іспанія. В патрулюваннях задіють іспанські винищувачі F-18 Hornet, британські Eurofighter Typhoon та французькі Mirage 2000.
Росіяни регулярно влаштовують провокації поблизу повітряних кордонів Балтії. Протягом минулого року літаки Нато здійснили дві сотні вильотів на перехоплення.
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