За квітневі вихідні до Дніпра евакуювали дев'ятьох бійців із зони ООС. Усі вони з осколковими пораненнями та опіками тіла. Ні на мить медики не полишали армійців, реанімували, проводили операції. На сьогодні, стан пацієнтів залишається тяжким, але їхньому життю вже ніщо не загрожує.

Найтяжчого бійця Олександра другого квітня доправили до обласної лікарні імені Мечникова. Армієць воював на Донеччині. Позиції не називає. Лише говорить: ворог був близько за сімсот метрів. Українські опорники найманці обстрілювали часто.

Олександр, поранений військовий:

То все гатять, є з автоматів, як його, є 82, є 120 всякі бувають. Частенько. Когда заховаєшся, когда не встигнеш. Все по разному.

Цього разу сховатися Олександр не встиг. Зазнав осколкового поранення голови. Його стан, медики оцінюють, як тяжкий. Металеві фрагменти розкришили йому череп. За життя бійця боролися до останнього.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Два осколка было в голове. Они проникли через височную область, один глаз очень пострадал. Врачи постоянно были на работе, спасая нашего Александра. Предстоит еще ряд операций, которые позволят ему восстановить основные функции.

Ще троє українських бійців перебувають в опіковому центрі. Унаслідок ворожих обстрілів у них - тяжкі опіки тіла. Один військовий у реанімації.