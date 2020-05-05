Європа оговтується від пандемії COVID-19 [ Редактировать ]
У світі на коронавірус захворіли вже понад 3,5 мільйони людей. Померли 250 тисяч, одужали мільйон 160 тисяч. Найбільше випадків інфікувань у США - понад мільйон. Утім, губернатори штатів, де заражень менше, вже заявляють про послаблення карантину.
В Європі - найвищий показник хворих у Іспанії, Італії та Великій Британії. Утім, на Туманному Альбіоні за добу зафіксували найменше смертей з кінця березня - 288.
Знижується кількість померлих від COVID-19 і в інших країнах Старого світу. Там поступово починають знімати карантинні обмеження.
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