У світі на коронавірус захворіли вже понад 3,5 мільйони людей. Померли 250 тисяч, одужали мільйон 160 тисяч. Найбільше випадків інфікувань у США - понад мільйон. Утім, губернатори штатів, де заражень менше, вже заявляють про послаблення карантину.

В Європі - найвищий показник хворих у Іспанії, Італії та Великій Британії. Утім, на Туманному Альбіоні за добу зафіксували найменше смертей з кінця березня - 288.

Знижується кількість померлих від COVID-19 і в інших країнах Старого світу. Там поступово починають знімати карантинні обмеження.