Негода накоїла лиха в Україні [ Редактировать ]
Україну охопили зливи, шквальний вітер, подекуди випав град. У Києві напередодні затопило дороги та підземні переходи. Машини буквально плавали у воді. На одній зі станцій метро залило торговельно-розважальний центр. Відпомповували воду за допомогою спецтехніки.
Дощі на всій території України синоптики прогнозують і впродовж двох наступних днів.
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