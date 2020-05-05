Україну охопили зливи, шквальний вітер, подекуди випав град. У Києві напередодні затопило дороги та підземні переходи. Машини буквально плавали у воді. На одній зі станцій метро залило торговельно-розважальний центр. Відпомповували воду за допомогою спецтехніки.

Дощі на всій території України синоптики прогнозують і впродовж двох наступних днів.