Традиционный праздник - День Киева, который выпадает на 31 мая, в этом году в столице не будут отмечать из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила глава постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктории Мухи.

"В этом году мы не сможем отпраздновать День Киева в последнее воскресенье мая так же масштабно, как и раньше. Сейчас мы обсуждаем, возможно, праздник пройдет в онлайн-формате и в виде флешмобов", рассказала глава.

"Понятно, что решение о продлении карантина будут принимать уже в конце мая. И даже если его отменят, за столько короткое время мы не успеем подготовиться. Поэтому сейчас мы уже с департаментом культуры обсуждаем новые формы. Киевляне у нас креативные, так что мы придумаем, как отпраздновать", - подчеркнула Муха.

Как ранее сообщалось, в Минздраве раскрыли подробности работы заведений с 11 мая.

Напомним, правительство продлило карантин в Украине предварительно до 22 мая.