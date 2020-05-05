Праздника не будет: из-за коронавируса отменили День Киева [ Редактировать ]
Традиционный праздник - День Киева, который выпадает на 31 мая, в этом году в столице не будут отмечать из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила глава постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктории Мухи.
"В этом году мы не сможем отпраздновать День Киева в последнее воскресенье мая так же масштабно, как и раньше. Сейчас мы обсуждаем, возможно, праздник пройдет в онлайн-формате и в виде флешмобов", рассказала глава.
"Понятно, что решение о продлении карантина будут принимать уже в конце мая. И даже если его отменят, за столько короткое время мы не успеем подготовиться. Поэтому сейчас мы уже с департаментом культуры обсуждаем новые формы. Киевляне у нас креативные, так что мы придумаем, как отпраздновать", - подчеркнула Муха.
Как ранее сообщалось, в Минздраве раскрыли подробности работы заведений с 11 мая.
Напомним, правительство продлило карантин в Украине предварительно до 22 мая.
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