У США оголосили переможців Пулітцерівської премії 2020 [ Редактировать ]
Американська газета The New York Times отримала Пулітцерівську премію за матеріали про міжнародні злочини Росії. Видання опублікувало серію репортажів про "хижацький режим Путіна". Зокрема, про вбивство на замовлення ФСБ учасника АТО Івана Мамчура. Журналісти переконані, що це помста українцю за допомогу Грузії у війні з Росією 2008 року.
В матеріалах зазначалось, що в Україні планували низку замовних вбивств. Шести іншим фігурантам "чорного списку" розправи вдалося уникнути.
Поміж інших відзначених репортажів "Таймс" - бомбардування російською авіацією лікарень у Сирії, отруєння болгарського бізнесмена Еміліяна Гебрева, а також втручання Кремля у внутрішні справи країн Африки, Європи та Близького Сходу.
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