Атипова пневмонія чи коронавірус: від чого померли десятки українців у грудні 2019 року [ Редактировать ]
Атипова пневмонія на початку цього року скосила і десятки українців. Про це свідчить офіційна статистика.
Щоправда, у різних державних інституцій цифри відрізняються. Так Центр громадського здоров'я в бюлетені про грип і ГРВІ констатує, що від початку епідсезону - а це від жовтня минулого року до початку травня - зареєстровано 71 летальний випадок.
Водночас Державна служба статистики зазначає, що в січні-лютому 2020 року від грипу та пневмонії померло 1326 громадян.
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