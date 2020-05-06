Атипова пневмонія на початку цього року скосила і десятки українців. Про це свідчить офіційна статистика.

Щоправда, у різних державних інституцій цифри відрізняються. Так Центр громадського здоров'я в бюлетені про грип і ГРВІ констатує, що від початку епідсезону - а це від жовтня минулого року до початку травня - зареєстровано 71 летальний випадок.

Водночас Державна служба статистики зазначає, що в січні-лютому 2020 року від грипу та пневмонії померло 1326 громадян.