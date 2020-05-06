Коронавірус міг з'явитися раніше, аніж про нього повідомив Китай. У грудні чи навіть у листопаді. Таке припущення зробили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Більше того, там закликають країни Європи перевірити всі випадки пневмонії за той час. Бо французький медик заявив: вилікував COVID-19 ще наприкінці минулого року.

Більше про цей детектив світового масштабу розкаже Тетяна Логунова.

Франція за темпами поширення коронавірусу наразі на п'ятому місці у світі. В країні понад 170 тисяч інфікованих і жорсткий карантин. А почалося все наприкінці січня, коли французи заявили про перші підтверджені випадки зараження. Тоді за один день у Парижі та Бордо ушпиталили відразу трьох пацієнтів.

Яздан Яздапахан, керівник інфекційного відділення лікарні Парижа:

Усі пацієнти прибули до Франції з китайського міста Ухань кілька днів тому. По прильоту жодних симптомів хвороби в них не виявили, вони з'явилися пізніше.

Дотепер вважали, що це був перший спалах хвороби в країні. Утім, цього тижня французький реаніматолог Ів Коен зробив сенсаційну заяву: хворого на коронавірус він лікував - ще наприкінці грудня. Тобто за місяць до офіційно підтверджених випадків. Ба більше ще до того, як Китай проінформував ВООЗ про спалах нової недуги. Тестів на COVID-19 у Європі тоді, звісно, ще не робили і пацієнтові діагностували "запалення легень".

Свою гучну заяву медик підтвердив документально. Він надіслав зразки, відібрані в пацієнта, на повторний аналіз. І попросив перевірити їх саме на коронавірус. Результат виявився позитивним.

Потрібно перевірити всі випадки нетипової пневмонії, датовані кінцем минулого року, - відразу заявили експерти ВООЗ. І закликали країни світу взятися за це якнайшвидше.

Крістіан Ліндмайєр, представник ВООЗ:

Ми бачимо зовсім нову картину. Було б чудово, якби кожна країна перевірила на коронавірус усі випадки підозрілої пневмонії за грудень чи навіть листопад минулого року.

У ВООЗ сподіваються, що повторні аналізи допоможуть з'ясувати, коли саме коронавірус почав ширитися світом. І скільки людей, вже могли перехворіти.

Крістіан Ліндмайєр, представник ВООЗ:

Так ми зможемо краще зрозуміти потенційну циркуляцію коронавірусу. Є інформація, що перші випадки хвороби в Китаї були зафіксовані на початку грудня. Тож можливо, вже тоді інфіковані з міста Ухань подорожували країнами світу.

Те, що COVID-19 потрапив за межі Китаю раніше, ніж його почали діагностувати, не виключають і лікарі Німеччини, Італії, Великої Британії, Швеції та інших країн. В інтерв'ю ЗМІ вони зазначають, що наприкінці минулого року приймали пацієнтів із симптомами, характерними для коронавірусу. Тепер ці підозри необхідно перевірити.