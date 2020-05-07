Коронавирусная инфекция начала "поглощать" Африку [ Редактировать ]
На Африканском континенте выявили более 50 тысяч случаев коронавируиса.
Об этом сообщает AA.
По информации, инфицированные COVID-19 зафиксированы в ЮАР, Марокко, Египте, Алжире и Нигерии.
Отмечается, что на 7 мая в странах зарегистрировали 51 239 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом 17 тысяч людей смогли победить болезнь, а 2 тысячи случаев закончились летальным исходом.
Читайте еще, Африка имеет риск стать новым очагом COVID-19. В странах не хватает тестов на коронавирус и аппаратов ИВЛ.
по теме
Коронавирус "заразил" более 3 миллионов человек
От инфекции погибли уже более 200 тысяч человек
Победа над коронавирусом: инфекцию побороли в первой стране
За все время там умер только один человек
Борьба с коронавирусом: в Испании падает смертность от инфекции
В стране зарегистрировано самое низкое количество смертей с 21 марта
Запах коронавируса: в Англии собак учат различать болезнь
Собакам дали понюхать здоровые и "больные" запахи
"Коронавирусный" антирекорд: в США за сутки погибли почти 3 тысячи человек
Всего в стране зафиксировали 819 тысяч инфицированных коронавирусом