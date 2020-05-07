На Африканском континенте выявили более 50 тысяч случаев коронавируиса.

Об этом сообщает AA.

По информации, инфицированные COVID-19 зафиксированы в ЮАР, Марокко, Египте, Алжире и Нигерии.

Отмечается, что на 7 мая в странах зарегистрировали 51 239 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом 17 тысяч людей смогли победить болезнь, а 2 тысячи случаев закончились летальным исходом.

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