Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines помог эвакуироваться из Аргентины девятерым гражданам Украины, которые застряли в странах Южной Америки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Анадолу.

По словам посла Украины в Анкаре Андрея Сибихи, до этого украинская сторона пыталась договориться о помощи с авиакомпаниями шести стран мира, которые организовывали рейсы для эвакуации своих граждан из Южной Америки. Все эти страны отказались помогать.

Отмечается, что украинцы, которые застряли в Аргентине и Бразилии, были эвакуированы специальным авиарейсом компании Turkish Airlines из Буэнос-Айреса в Стамбул. Теперь украинцы должны выполнить карантинные требования Турции, после чего смогут вернуться в Украину через Минск.

Ранее мы писали, что из Майами в Киев вылетел самолет с украинцами.