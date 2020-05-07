Турция эвакуировала украинцев из Аргентины [ Редактировать ]
Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines помог эвакуироваться из Аргентины девятерым гражданам Украины, которые застряли в странах Южной Америки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Анадолу.
По словам посла Украины в Анкаре Андрея Сибихи, до этого украинская сторона пыталась договориться о помощи с авиакомпаниями шести стран мира, которые организовывали рейсы для эвакуации своих граждан из Южной Америки. Все эти страны отказались помогать.
Отмечается, что украинцы, которые застряли в Аргентине и Бразилии, были эвакуированы специальным авиарейсом компании Turkish Airlines из Буэнос-Айреса в Стамбул. Теперь украинцы должны выполнить карантинные требования Турции, после чего смогут вернуться в Украину через Минск.
Ранее мы писали, что из Майами в Киев вылетел самолет с украинцами.
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