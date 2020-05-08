Грузія відкликала посла в Україні для консультацій через призначення на державну посаду Михеїла Саакашвілі - напередодні президент Зеленський довірив йому крісло голови Виконавчого комітету реформ при президенті України.

У грузинському МЗС обурилися, адже колишній очільник країни на батьківщині засуджений за перевищення повноважень і перебуває в розшуку.

Разом з тим, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані зазначив, що Тбілісі не розглядає питання про розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства між країнами.