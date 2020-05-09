Звільнення Попасної, бої за Лисичанськ, битва у Широкиному - і це далеко не весь його послужний список

На Донбасі сьогодні 7 обстрілів. Ворог бив із заборонених мінометів, гранатометів і кулеметів. А неподалік Оріхового застосували протитанковий ракетний комплекс. Обстріли припинилися лише після того, як наші військові відкрили вогонь у відповідь.

Селище Верхньоторецьке. Лінія фронту пролягла через цей населений пункт. Ворог близько і його зброя не мовчить. Вдень кулеметні черги з того боку це вже як буденність. Вночі можуть відпрацювати й більші калібри.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Шумят, шумят редко конечно вот такие приходи к нам 120 калибра, а в основном стрелковое почти каждий день. Днем молчат, а в основном по ночам.

Не проста ділянка фронту, яку боронять бійці окремого штурмового батальйону "Донбас". І серед них ми зустрічаємо ось цього чоловіка. Юрій Савілов у підрозділі з перших днів його створення.

Юрій Савілов, військовослужбовець Збройних сил України:

Я видел как єто все происходило с Кримом, как люди поднялись, я бил на Майдане и меня єто все возмущало еще с майдана как начали гибнуть люди, студенти, как єто все началось. Вот єто и все мои мотиви.

І Юрій узявся за зброю. Став на захист України, хоча сам росіянин. Родом із Москви. Одружився на українці, має шістнадцятирічного сина.

Получилось так, что переехал сюда.

Юрій інструктор з бойової підготовки. Звільнення Попасної, бої за Лисичанськ, битва в Широкиному і це далеко не весь його послужний список.

В'ячеслав Власенко командир окремого штурмового батальйону "Донбас":

Призначили його кулеметником і він воював відчайдушно, сміливо, виявляв мужність і дай Бог всім українцям воювати за свою країну як він.

Днями Юрій отримав державну нагороду орден "За мужність" Сподівався, що заслужив українське громадянство. Та натомість отримав тимчасовий паспорт на два роки.

Тот президент не дал гражданства. Зеленский - наш главнокомандующий дал, но вот как-то не додал.

За законом Юрій має здати свій російський паспорт і взяти довідку про несудимість в російському посольстві, а це на практиці означає потрапити до ворога, який відкрив проти Юрія купу кримінальних справ.