Натепер в Україні майже 12 тисяч хворих на коронавірус. За попередню добу - 416 нових випадків. Найбільше від СOVID-19 потерпають Західна Україна та столиця. Від початку пандемії 408 людей померли. Одужали - 3 288 хворих.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: