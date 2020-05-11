COVID-19 в Україні: оновлені дані МОЗ [ Редактировать ]
Натепер в Україні майже 12 тисяч хворих на коронавірус. За попередню добу - 416 нових випадків. Найбільше від СOVID-19 потерпають Західна Україна та столиця. Від початку пандемії 408 людей померли. Одужали - 3 288 хворих.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків. при цьому 228 пацієнтів одужали. За попередню добу здійснено 5 тисяч 157 досліджень методом ПЛР.
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