Фатальний День Перемоги: у Росії військові масово захворіли на COVID-19 [ Редактировать ]
Понад чотири мільйони сто тисяч осіб у світі інфікувалися коронавірусом. Майже півтора мільйона вилікувались, 300 тисяч - померли.
На третє місце за кількістю заражених піднялася Росія. Зареєстрованих випадків там вже 221 тисяча. Після репетиції параду до Дня Перемоги на полігоні під Москвою - на COVID-19 захворіли майже 400 російських військових. Водночас відзавтра уряд вирішив пом'якшити карантин, режим неробочих днів скасують для всіх галузей економіки.
На тисячу зросло число інфікованих у Білорусі. Попри це, офіційний Мінськ продовжує відмовлятися запроваджувати в країні карантин та обмежувальні заходи. А 9 травня в Білорусі провели парад у центрі столиці пройшли маршем понад три тисячі військових, прикордонників, рятувальників та правоохоронців.
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