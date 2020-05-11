Понад чотири мільйони сто тисяч осіб у світі інфікувалися коронавірусом. Майже півтора мільйона вилікувались, 300 тисяч - померли.

На третє місце за кількістю заражених піднялася Росія. Зареєстрованих випадків там вже 221 тисяча. Після репетиції параду до Дня Перемоги на полігоні під Москвою - на COVID-19 захворіли майже 400 російських військових. Водночас відзавтра уряд вирішив пом'якшити карантин, режим неробочих днів скасують для всіх галузей економіки.

На тисячу зросло число інфікованих у Білорусі. Попри це, офіційний Мінськ продовжує відмовлятися запроваджувати в країні карантин та обмежувальні заходи. А 9 травня в Білорусі провели парад у центрі столиці пройшли маршем понад три тисячі військових, прикордонників, рятувальників та правоохоронців.