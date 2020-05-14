Верховна Рада виходить з карантину [ Редактировать ]
Верховна Рада повертається до повноцінної роботи. Напередодні депутати ухвалили рішення, що з 18 травня парламент поновлює засідання у пленарному режимі - тобто за чітко узгодженим розкладом.
Карантин під Куполом оголосили 17 березня. Однак, нардепи продовжували роботу у режимі позачергових засідань. Вони скликалися президентом і на вимогу народних депутатів.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Верховна Рада на карантин не ходила, вона продовжувала працювати. Якщо ми говоримо про вихід з карантину - він все рівно буде поступовим, будемо проходити через віхові крапки.
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