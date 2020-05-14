Верховна Рада повертається до повноцінної роботи. Напередодні депутати ухвалили рішення, що з 18 травня парламент поновлює засідання у пленарному режимі - тобто за чітко узгодженим розкладом.

Карантин під Куполом оголосили 17 березня. Однак, нардепи продовжували роботу у режимі позачергових засідань. Вони скликалися президентом і на вимогу народних депутатів.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України: