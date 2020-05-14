У празькому зоопарку відвідувачам уперше показали новонароджених слоненят. Двійко дівчаток народилися з різницею у місяць, коли звіринець був зачинений на карантин. Напередодні їх уперше випустили у відкритий вольєр.

Дитинчата бавились надворі під наглядом своїх матусь. Подивитися на подвійне поповнення прийшло чимало дорослих та дітей. Усі були в захисних масках. А от тримати соціальну дистанцію виходило не дуже.